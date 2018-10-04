Венеция проведет "кладбищенский" аукцион

РИМ, 4 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Власти Венеции объявили о проведении аукциона на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах, сообщили РИА Новости в мэрии итальянского города.

На торги поступят 16 могил, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле, где покоятся Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. Общая стартовая стоимость лотов достигает 2 миллионов евро.

"С новыми владельцами будут заключены соглашения сроком на 99 лет. Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки покоившихся перенесены их родными или мэрией в другие места или в городские оссуарии", — заявил пресс-секретарь мэра Венеции Алессандро Бертази.

Самую низкую стоимость имеет небольшая могила на Сан-Микеле в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского. Она представляет собой неогороженную плиту с настенным памятником на одной из центральных аллей кладбища. Торги за место площадью около 2 квадратных метров начнутся с отметки 29485,09 евро.

"Среди других мест погребения выделяется могила на кладбище Маламокко, расположенном на острове Лидо. До недавнего времени там покоились останки бывшего мэра этого городка, позднее вошедшего в состав Венеции. Он скончался в 1910 году, и его родственники сообщили, что не могут заниматься могилой и не будут продлевать концессионное соглашение", — сказал Бертази.

Он также выразил надежду, что места на Сан-Микеле, учитывая его связь с русской культурой, вызовут интерес у россиян, так как, по его словам, цена на них назначена ниже, чем аналогичные места на прошлогодних торгах. Так, за монументальную гробницу на том же кладбище Венеция выручила 350 тысяч евро, что на 35 тысяч евро превысило ее стартовую стоимость.

Все могилы поступят в распоряжение новых владельцев в различном состоянии, подчеркивают в венецианской мэрии. Судя по фотографиям, которые Бертази передал РИА Новости, большинство из них требуют значительных вложений.

Заявки на участие в аукционе необходимо подать до 29 марта 2019 года. Аукцион состоится 3 мая в средневековом Палаццо Фарсетти.