Украина анонсировала широкомасштабные учения в Азовском море

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.
По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".
"Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", — цитирует Турчинова Ukrinform.
"Воздушные замки"
Ранее в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу. По словам депутата Рады Ивана Винника, планы по ее развертыванию уже утверждены Генштабом Украины.
В Госдуме желание Киева назвали "воздушными замками", а эксперты указали на то, что создать на Азове базу невозможно. Море слишком мелкое, чтобы по нему ходили крупные военные суда.
Позже руководивший переходом украинских кораблей капитан первого ранга Дмитрий Коваленко заявил, что суда были готовы к столкновению с российскими пограничниками "в любую минуту".
По мнению сенатора Франца Клинцевича, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться, хотя они никогда не были успешными. "Нервы у российских пограничников оказались крепкими", — добавил он.