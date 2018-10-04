Украина анонсировала широкомасштабные учения в Азовском море

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".

"Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", — цитирует Турчинова Ukrinform.

"Воздушные замки"

Ранее в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу. По словам депутата Рады Ивана Винника, планы по ее развертыванию уже утверждены Генштабом Украины.

В Госдуме желание Киева назвали "воздушными замками", а эксперты указали на то, что создать на Азове базу невозможно. Море слишком мелкое, чтобы по нему ходили крупные военные суда.

Тем не менее, в конце сентября украинское судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. Как утверждал Петр Порошенко, эти корабли станут частью новой военно-морской базы ВМСУ. Российские пограничники сопроводили их согласно нормам международного права, после чего ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов".

Позже руководивший переходом украинских кораблей капитан первого ранга Дмитрий Коваленко заявил, что суда были готовы к столкновению с российскими пограничниками "в любую минуту".

По мнению сенатора Франца Клинцевича, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться, хотя они никогда не были успешными. "Нервы у российских пограничников оказались крепкими", — добавил он.