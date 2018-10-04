Не украинским властям решать, кто должен быть в Совбезе ООН, заявили в Думе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия стоит у истоков ООН, и не украинским властям решать, кто должен являться членом Совета безопасности ООН, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала исключить Россию из Совбеза ООН за якобы планировавшиеся "агентами ГРУ" кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группы, расследующей дело о крушении самолета МН17.

"Наша страна стоит у истоков Организации Объединенных Наций, созданной для защиты прав человека и в интересах мира. И уж точно не нынешним властям Украины с ее откровенно нацистской идеологией заявлять о том, кто должен являться членом Совета безопасности ООН, а кто — нет", — передает слова Железняка его пресс- служба.

Парламентарий назвал высказывание представителя Украины возмутительной антироссийской провокацией.

"Киев по привычке поддакивать западным спонсорам поспешил присоединиться к потоку огульных обвинений в адрес России в кибератаках, не имея на это никаких доказательств и никакого права. Недопустимые для официального лица государства заявления в отношении нашей страны звучат со стороны Украины так смело в расчете на одобрение американских и британских покровителей", — подчеркнул депутат.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.