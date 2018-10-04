Рябков ответил на новые обвинения США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ, нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, американское руководство "изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года"".
В четверг США вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.