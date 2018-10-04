Рябков ответил на новые обвинения США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ, нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО. Западную публику вновь пугают "русскими хакерами", на сей раз приписав им "взломы" компьютерных сетей чуть ли не по всему миру", — говорится в комментарии Рябкова, обнародованном МИД РФ.

По его словам, американское руководство "изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года"".

"Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну. В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь. Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию", — добавил Рябков.

В четверг США вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.