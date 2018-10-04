Минюст США показал фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США назвало имена семи россиян, подозреваемых в "кибератаках", и показало их фотографии.

ФБР распространило ориентировку с фотографиями обвиняемых. Это Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Алексей Минин, Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников, Иван Ермаков. В ведомстве утверждают, что все они являются "сотрудниками ГРУ".

Ранее днем представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн также назвал фамилии четверых россиян, подозреваемых в попытке "хакерской атаки" на Организацию по запрещению химического оружия. Среди них, как утверждают в Амстердаме, "киберспециалисты" Алексей Моренец, Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы осуществляли "разведывательную поддержку". Подозреваемых выдворили с территории страны 13 апреля. В Амстердаме заверили, что у них были дипломатические паспорта.

© REUTERS / Kevin Lamarque Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018 © REUTERS / Kevin Lamarque Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018

Во всех смертных грехах

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы предотвратили кибератаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. После этого с рядом обвинений выступили представители Соединенных Штатов.

Американский Минюст обвинил семерых "офицеров российской армии" в кибервзломах, краже личных и секретных данных и публикации этой информации. Их также обвиняют в отмывании средств с использованием криптовалюты.

В Минюсте заявили, что хакерским атакам подверглись ряд спортивных организаций, химическая лаборатория в Гааге, а также ядерная компания Westinghouse, которая поставляла Киеву топливо для атомных реакторов. Те же самые россияне, по версии США, взломали сервер швейцарской лаборатории, которая исследовала яд, предположительно, использованный при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Реакция МИД

Никаких доказательств представители Вашингтона и Амстердама не опубликовали.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали новые обвинения "срежиссированной акцией".

Дипломаты сочли симптоматичным тот факт, что на Западе говорят о "всесильных русских кибершпионах", и при этом называют Россию "отсталой". В ведомстве указали на то, что на фоне раздуваемой западными странами паранойи, любой россиянин мобильным устройством воспринимается как шпион.