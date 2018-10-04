США засекретили данные о "китайском вмешательстве", заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Данные о вменяемых Китаю попытках оказать влияние на выборы в США засекречены, но администрация считает необходимым "предупредить американцев", заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"То, что мы знаем, остается засекречено, если бы могли рассекретить больше информации, люди бы могли оценить масштаб этой угрозы, но мы ограничены, поскольку разведработа продолжается Но, пока идет эта работа, мы должны предупредить американцев, что такая активность есть, чтобы они были настороже", — сказал Болтон в ходе телефонного брифинга. Болтон отметил, что Китай в том числе ведет кампанию по "оказанию влияния" через академические круги, "я никогда не видел такого масштаба активности со стороны Китая".

"Думаю, американцы очень независимы и не хотят вмешательства в то, как мы принимаем решения", — сказал Болтон.

Ранее президент США Трамп заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в США. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил вице-президент Майк Пенс. Он сообщил в частности, что "российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР".

МИД КНР заявил ранее в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.