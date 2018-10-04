США засекретили данные о "китайском вмешательстве", заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Данные о вменяемых Китаю попытках оказать влияние на выборы в США засекречены, но администрация считает необходимым "предупредить американцев", заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Думаю, американцы очень независимы и не хотят вмешательства в то, как мы принимаем решения", — сказал Болтон.
Ранее президент США Трамп заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в США. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил вице-президент Майк Пенс. Он сообщил в частности, что "российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР".
МИД КНР заявил ранее в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.