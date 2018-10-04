Около 40 украинских шахтеров остались под землей из-за снижения зарплаты

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Около 40 горняков на шахте "Октябрьская" в Днепропетровской области Украины отказались подниматься на поверхность из-за понижения им заработной платы, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Октябрьская" при Криворожском железорудном комбинате остались под землей (отказались подниматься на поверхность — ред.) 39 горняков, потому что у них снизился уровень заработной платы. Шахтеры находятся на глубине 1115 метров. Сейчас к ним поехали представители администрации. Лидеры Независимого профсоюза горняков комбината и рудника сейчас находятся на шахте", — написал Волынец на странице в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.