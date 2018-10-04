Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Американский сенат принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Вашингтон согласился с выводами с выводами правительственной комиссии США по Голоду на Украине о том, что "Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах", следует из документа.

Кроме того, резолюция осуждает "систематические нарушения прав человека" со стороны советского правительства по отношению к украинцам.

Посольство Украины в США выразило американским сенаторам признательность за "историческое решение".

Киев пытается использовать трагические события 1932-1933 годов как политический инструмент. На Украине замалчивают тот факт, что голод в тот период охватил все основные зерновые районы СССР. По разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них три-три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, два-два с половиной миллиона — в РСФСР.

Российский МИД неоднократно напоминал Киеву, что голодомор тридцатых годов является общей трагедией народов бывших советских республик. В Москве подчеркивали, что попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" носят антиисторический характер.