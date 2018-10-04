Додон заявил, что не подпишет закон о праздновании девятого мая Дня Европы

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет подписывать закон о праздновании 9 мая Дня Европы, назвал решение парламента о праздновании провокацией и заявил, что для него "9 Мая навсегда останется Днём Победы".
"Сегодня в парламенте произошла очередная провокация со стороны парламентского большинство, которые повторно утвердили закон о праздновании Дня Европы 9 мая. Я ни в коем случае не подпишу этот закон", — написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, подобное решение было сделано "в преддверии парламентских выборов".
"Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас", — добавил глава государства.
Согласно местному законодательству, президент имеет право отправить законопроект на пересмотр в парламент. Но если депутаты повторно одобрят законопроект, то глава государства обязан его утвердить.
В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.