Додон заявил, что не подпишет закон о праздновании девятого мая Дня Европы

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет подписывать закон о праздновании 9 мая Дня Европы, назвал решение парламента о праздновании провокацией и заявил, что для него "9 Мая навсегда останется Днём Победы".

Парламент Молдавии в четверг повторно одобрил поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Законопроект передан на утверждение президента.

"Сегодня в парламенте произошла очередная провокация со стороны парламентского большинство, которые повторно утвердили закон о праздновании Дня Европы 9 мая. Я ни в коем случае не подпишу этот закон", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, подобное решение было сделано "в преддверии парламентских выборов".

"Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас", — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что после парламентских выборов, назначенных на 24 февраля 2019 года, новое правительство отменит нынешнее решение парламента.

Согласно местному законодательству, президент имеет право отправить законопроект на пересмотр в парламент. Но если депутаты повторно одобрят законопроект, то глава государства обязан его утвердить.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.