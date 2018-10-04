Нидерландам нечего ответить на данные о ракете, сбившей MH17, заявил МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нидерландам нечего ответить на данные Министерства обороны РФ о принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер Boeing-777 в небе над Украиной, заявили в МИД РФ.

Так в МИД отреагировали на заявление минобороны Нидерландов, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

"Что касается упоминания катастрофы рейса МН17, то оно в данном контексте отнюдь не случайно. Видимо, нидерландской стороне решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер, и другие доводы по этому трагическому инциденту, озвученные Минобороны России", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", — добавили в ведомстве.

Минобороны России ранее огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.