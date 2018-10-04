Нидерландам нечего ответить на данные о ракете, сбившей MH17, заявил МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нидерландам нечего ответить на данные Министерства обороны РФ о принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер Boeing-777 в небе над Украиной, заявили в МИД РФ.
"Что касается упоминания катастрофы рейса МН17, то оно в данном контексте отнюдь не случайно. Видимо, нидерландской стороне решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер, и другие доводы по этому трагическому инциденту, озвученные Минобороны России", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Минобороны России ранее огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.