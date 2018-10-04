МИД назвал обвинения Нидерландов в "кибератаках" срежиссированной акцией

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел назвало обвинения нидерландских властей в попытке провести кибератаку в Гааге "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией.
"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
Отнюдь не случайно то, что на пресс-конференции нидерландского военного ведомства упомянули катастрофу рейса МН17, считают дипломаты. Видимо, Амстердаму нечего ответить на доводы относительно национальной принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер, озвученные Минобороны России, подчеркнули в МИД.
В ведомстве заключили, что "с учетом всех этих факторов приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны".
Соединенные Штаты вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе ОЗХО, антидопинговые структуры и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский Минюст.