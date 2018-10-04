МИД назвал обвинения Нидерландов в "кибератаках" срежиссированной акцией

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел назвало обвинения нидерландских властей в попытке провести кибератаку в Гааге "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией.

Москва неоднократно указывала Амстердаму на то, что развязанная в Нидерландах "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, подчеркнули в ведомстве.

"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Отнюдь не случайно то, что на пресс-конференции нидерландского военного ведомства упомянули катастрофу рейса МН17, считают дипломаты. Видимо, Амстердаму нечего ответить на доводы относительно национальной принадлежности ракеты, сбившей малайзийский лайнер, озвученные Минобороны России, подчеркнули в МИД.

"Обратили внимание и на то, что на пресс-конференции Министерства обороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, прочно удерживающей "лидерство" по числу абсурдных антироссийских выпадов. Все это опять же по "странному" стечению обстоятельств совпало с обвинениями Лондона в отношении нашей страны в кибератаках на ряд организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство — WADA", — отметили российские дипломаты.

В ведомстве заключили, что "с учетом всех этих факторов приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны".

Минобороны Нидерландов ранее днем заявило, что спецслужбы предотвратили "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля. Утверждается, что у них были дипломатические паспорта.

Соединенные Штаты вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе ОЗХО, антидопинговые структуры и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский Минюст.