Запад подтвердил готовность продолжать инфоатаки на Россию, считает Косачев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил в связи заявлением Минобороны Нидерландов, что Запад подтвердил готовность продолжать информационные атаки против России.
"Очерчены контуры дальнейших информационно-пропагандистских атак на Россию, которые будут и далее вертеться вокруг некоего набора "раскрученных" в информпространстве "тегов", вроде "химическое оружие – кибератаки – ГРУ", — написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что Запад намерен создать у аудитории прочную ассоциацию РФ с негуманным оружием и с непрекращающимся тайным вмешательством в дела западных демократий. "А в конечном счёте — делигитимизировать саму Россию, против которой, "нелегитимной", любые нелегитимные средства и методы в равной степени допустимы и хороши", — добавил сенатор.
"Почему опять фигурирует ГРУ, читается не менее легко: из этой аббревиатуры делают современный аналог "КГБ", которой пугали людей на Западе во времена холодной войны. Сегодня опять понадобились свои "ужастики". А потому, уверен, про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного в ближайшее время", — подчеркнул сенатор.
После заявлений Минобороны Нидерландов страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.