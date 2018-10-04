Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Украинские силовики подтягивают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в том числе "Бук", к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киев подтягивает зенитно-ракетные комплексы к линии соприкосновения. В докладах СММ (Специальной мониторинговой миссии) от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы "Бук" на железнодорожной станции в Мариуполе и ещё нескольких — на железнодорожном узле в Рубежном. Кого сбивать собрались?" — сказал постпред, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что для предотвращения эскалации необходим чёткий сигнал украинским властям из ОБСЕ о необходимости соблюдения решения контактной группы о "школьном перемирии", а также принятия дополнительных мер укрепления военной безопасности, хотя бы самых насущных — запрета на разведывательно-диверсионную деятельность и обстрелы гражданских объектов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.