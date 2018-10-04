СБУ подозревает украинское предприятие в помощи в постройке Крымского моста

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против украинского предприятия, которое подозревают в поставках материалов для строительства Крымского моста, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессора… Полезное ископаемое реализовывали российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция", — говорится в сообщении.

По версии СБУ, "это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству" Крымского моста. В ведомстве заявляют, что всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. Из-за сотрудничества с российскими предприятиями "следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове".

"В рамках возбужденного уголовного дела по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия", — отмечается в сообщении.

В ведомстве заявляют, что сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракты и грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.