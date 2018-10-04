ФБР не нашло подтверждения обвинениям в домогательствах в адрес Кавано

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Седьмое расследование ФБР по обвинениям в домогательствах кандидата на пост в Верховном Суде Бретта Кавано не нашло подтверждений ни одному из обвинений, сообщил в четверг лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

"ФБР закончило свое расследование по Ковано. Факт состоит в том, что эти обвинения не подтвердились — ни одно из них", — сказал он по итогам брифинга, который ФБР проводил в четверг для законодателей.

Тем не менее, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер по итогам брифинга выразил свое решительное несогласие с итогами расследования ФБР, назвав это расследование "неполным" и "недостаточным". Он также заявил, что "опасения демократов о том, что расследования ФБР будет очень ограниченным, подтвердились".

Как сообщила на пресс-коференции лидер демократов в комитете по разведке сената Дайан Файнстайн, "наиболее значимой частью этого доклада является то, чего в нем нет". Она указала, что по указанию Белого дома ФБР в ходе инициированного расследования не допрашивало ни Бретта Кавано, ни обвинившую его в сексуальных домогательствах в 1982 году профессора Кристин Бейлиз Форд. Она сообщила, что должна была частично ознакомиться с результатами проведенного ФБР расследования "в ограниченный отрезок времени".

"Он (доклад) выглядит, как результат неполного расследования, которое было ограничено, возможно, Белым домом, я не знаю этого, но Белый дом определенно заблокировал доступ к миллионам документов Каванно, я знаю это точно", — сказала Файнстайн. Она добавила, что складывается впечатление, что работа ФБР была заблокирована, и назвала проведенное ФБР расследование "очень ограниченным".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано, оно должно занять не больше недели.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили против кандидатуры Кавано. После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв Кристин Бейлиз Форд, так и сам Кавано.

Формальной причиной для этого была утечка письма Форд в американские СМИ, что вызвало широкий общественный резонанс. При этом сенатор Дайана Файнстайн, которая располагала этим письмом и не сообщила о нем другим членам комитета, категорически отрицает причастность к этой утечке в СМИ.

В результате в пятницу судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против Кавано обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования.