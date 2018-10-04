Боевой микроб: Россия подозревает США в подготовке к биологической войне

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США, как можно утверждать с высокой вероятностью, в обход международных договоров и прикрываясь якобы мирными научными задачами, наращивают свои возможности в области биологического оружия, разрабатывая его прямо у границ с Россией. Об этом российское министерство обороны рассказало на брифинге в четверг. Российские эксперты заявили о необходимости жесткого правового ответа на эти действия США.
Американские военные в "гражданском" центре
Кириллов напомнил, что США неоднократно заявляли, что не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара, а миссией центра называли защиту граждан от биологических угроз, укрепление здоровья людей и животных в интересах Грузии, Закавказья и мирового сообщества.
"Вместе с тем документы, представленные Игорем Гиоргадзе, опровергают американские заявления и подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — заявил Кириллов.
По его словам, Центр общественного здравоохранения Лугара работает в Грузии с 2011 года, причем его строительство, согласно открытым данным, опубликованным на сайте федеральной контрактной системы США, обошлось Пентагону более чем в 160 миллионов долларов.
Кириллов рассказал, что именно в этих документах настораживает российскую сторону.
"В первую очередь то, что два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций", — сказал Кириллов.
Более того, данные, ежегодно представляемые Грузией в ООН, свидетельствуют о том, что по сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены: в 16 раз – площади зонированных помещений (с пяти сотен до 8 тысяч квадратных метров), в четыре раза — численность персонала Центра (с 50 до 200 человек), более чем в два раза – количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний (с 14 до 31), добавил Кириллов.
"Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", — сказал Кириллов.
При этом, по его словам, американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет, что предусмотрено соответствующим американо-грузинским соглашением от 2002 года, которое находится в открытом доступе.
"Хочется обратить внимание на документ, адресованный в министерство здравоохранения Грузии и подтверждающий уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами. Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооружённых сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства", — указал Кириллов.
Примечательно, что вся работа Центра оплачивается американскими военными. Кириллов показал слайд, на котором запечатлен официальный ответ Центра на запрос министерства здравоохранения Грузии. "Он свидетельствует, что даже коммунальные услуги и охрана объекта до последнего доллара оплачиваются Соединенными Штатами", — отметил генерал. Подтверждающие это документы размещены на сайте Игоря Гиоргадзе, добавил Кириллов.
"Неудивительно, что направленность этих работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, основными из которых являются социально-значимые заболевания: туберкулез, СПИД, а также инфекции, передаваемые половым путем", — резюмировал генерал.
На другом слайде Кириллов показал снимки контрактов, заключенных между министерством здравоохранения Грузии с американским научно-исследовательским институтом сухопутных войск имени Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы Пентагона и с национальной администрацией по ядерной безопасности министерства энергетики США.
"Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", — сказал Кириллов. Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы, причём по принципу "чем атипичнее, тем лучше", а поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России, добавил он.
Средства бесконтактной войны
Опубликованные материалы позволяют по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, сказал Кириллов.
"В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками", — подчеркнул Кириллов. По его словам, как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии, на территорию ряда субъектов Российской Федерации.
Так, по информации Роспотребнадзора, распространение клещей также стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области, сообщил начальник войск РХБЗ.
"Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия", — подчеркнул Кириллов.
Георгадзе ранее демонстрировал патент №8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, отметил Кириллов.
В других патентах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. В их описании отмечены такие характеристики, как низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника, сообщил Кириллов. "Это соответствует реализуемой США концепции "бесконтактной войны", — подчеркнул он.
Кроме того, показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний, добавил он. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия, пояснил Кириллов.
"Возникает закономерный вопрос: "Для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара?". Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", — сказал генерал.
Смертельный препарат
Генерал показал на слайде документы, из которых видно, что испытания препарата в Грузии закончились массовыми летальными исходами среди пациентов.
"При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется", — отметил Кириллов. Он подчеркнул, что препарат "Совальди" был зарегистрирован в реестре лекарственных средств Российской Федерации, и в ходе его клинического исследования не было зафиксировано ни одного смертельного случая.
Генерал отметил, что исследования на добровольцах в обход этических требований проводились американцами и ранее. Так, в конце 1940-х годов на территории Гватемалы почти полторы тысячи человек было инфицировано возбудителями сифилиса и гонореи. В ходе опытов американские исследователи преднамеренно заражали указанными инфекциями пациентов местных психиатрических клиник. В результате почти половина больных умерли. Факт проведения этих незаконных экспериментов был признан президентом США Бараком Обамой в 2010 году, напомнил Кириллов.
Угроза для России и Китая
Кириллов подчеркнул, что Центр Лугара — это лишь элемент обширной военно-биологической программы США.
По словам Кириллова, приоритетом работы таких лабораторий является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам.
Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около одного миллиарда долларов, причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов долларов, указал Кириллов.
"Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств", — отметил он.
Зачем Пентагону гены россиян?
Угрозу безопасности России также представляет сбор и вывоз за рубеж с незаявленными целями биологических материалов российских граждан, заявил Кириллов.
"В соответствии с данными федеральной контрактной системы США по заказу Военно-воздушных сил в 2016 году была предпринята попытка сбора синовиальных (из суставов – ред.) тканей россиян", — сообщил начальник войск РХБЗ.
Кроме того, в рамках проекта "Генография" (Genographic project) американскими компаниями был собран клинический материал моноэтносов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона, отметил он. "Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?", — добавил Кириллов.
По его словам, характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядка обращения с патогенными микроорганизмами. "По данным открытых источников в июле 2014 года в ходе плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд были выявлены неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы", — сообщил Кириллов.
"С учетом опубликованной информации у нас нет уверенности, что США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара и другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с Россией", — сказал начальник войск РХБЗ.
Кириллов отметил, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия. В частности, ратификацию Женевского протокола 1925 года "О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств" США сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил генерал.
При этом с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы, которые бы позволили проверить деятельность американских лабораторий, добавил он.
"Таким образом, анализ материалов, представленных Игорем Гиоргадзе, вызывает озабоченность у Минобороны России и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать военно-биологический потенциал", — заключил Кириллов.
Эксперты – за жесткий ответ
По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, Россия должна более жестко, в том числе на международных площадках, реагировать на действия США в области разработки биологического оружия.
"К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко. Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет", — сказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН. Как заявлял министр, текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия.
"Лавров на Совете безопасности (ООН) выступил с системным докладом, это как раз тот вариант, который мы должны использовать для того, чтобы защищать свои интересы", — отметил Онищенко.
"Под видом медицинских экспериментов американцы фактически возродили эту часть своей подготовки к возможной войне. Нужно привлекать внимание международной общественности, таких организаций, как ООН и ОБСЕ, к этим вопиющим фактам подготовки к биологической войне", — в свою очередь сказал РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.