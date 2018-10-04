Боевой микроб: Россия подозревает США в подготовке к биологической войне

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США, как можно утверждать с высокой вероятностью, в обход международных договоров и прикрываясь якобы мирными научными задачами, наращивают свои возможности в области биологического оружия, разрабатывая его прямо у границ с Россией. Об этом российское министерство обороны рассказало на брифинге в четверг. Российские эксперты заявили о необходимости жесткого правового ответа на эти действия США.

Американские военные в "гражданском" центре

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов, в Министерстве обороны проведен анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Им были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка.

Кириллов напомнил, что США неоднократно заявляли, что не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара, а миссией центра называли защиту граждан от биологических угроз, укрепление здоровья людей и животных в интересах Грузии, Закавказья и мирового сообщества.

"Вместе с тем документы, представленные Игорем Гиоргадзе, опровергают американские заявления и подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — заявил Кириллов.

По его словам, Центр общественного здравоохранения Лугара работает в Грузии с 2011 года, причем его строительство, согласно открытым данным, опубликованным на сайте федеральной контрактной системы США, обошлось Пентагону более чем в 160 миллионов долларов.

Причем Центр Лугара активно достраивается, как следует из сделанных в разные годы фотографий с сервиса Google maps. Кириллов отметил, что, как свидетельствуют данные, представленные на сайте Игоря Гиоргадзе "Грузия вчера, сегодня, завтра", в 2018 году на прилегающей к Центру территории построен новый восьмиэтажный административно-лабораторный корпус.

Кириллов рассказал, что именно в этих документах настораживает российскую сторону.

"В первую очередь то, что два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций", — сказал Кириллов.

Более того, данные, ежегодно представляемые Грузией в ООН, свидетельствуют о том, что по сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены: в 16 раз – площади зонированных помещений (с пяти сотен до 8 тысяч квадратных метров), в четыре раза — численность персонала Центра (с 50 до 200 человек), более чем в два раза – количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний (с 14 до 31), добавил Кириллов.

По данным Гиоргадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют доступа к американским документам, отметил начальник войск РХБЗ.

"Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", — сказал Кириллов.

При этом, по его словам, американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет, что предусмотрено соответствующим американо-грузинским соглашением от 2002 года, которое находится в открытом доступе.

"Хочется обратить внимание на документ, адресованный в министерство здравоохранения Грузии и подтверждающий уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами. Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооружённых сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства", — указал Кириллов.

Примечательно, что вся работа Центра оплачивается американскими военными. Кириллов показал слайд, на котором запечатлен официальный ответ Центра на запрос министерства здравоохранения Грузии. "Он свидетельствует, что даже коммунальные услуги и охрана объекта до последнего доллара оплачиваются Соединенными Штатами", — отметил генерал. Подтверждающие это документы размещены на сайте Игоря Гиоргадзе, добавил Кириллов.

Кроме того, вызывает озабоченность, что в странах Африки, Латинской Америки и Азии санитарно-эпидемиологический мониторинг осуществляет министерство здравоохранения США, а в Грузии – Пентагон, указал Кириллов.

"Неудивительно, что направленность этих работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, основными из которых являются социально-значимые заболевания: туберкулез, СПИД, а также инфекции, передаваемые половым путем", — резюмировал генерал.

На другом слайде Кириллов показал снимки контрактов, заключенных между министерством здравоохранения Грузии с американским научно-исследовательским институтом сухопутных войск имени Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы Пентагона и с национальной администрацией по ядерной безопасности министерства энергетики США.

"Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", — сказал Кириллов. Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы, причём по принципу "чем атипичнее, тем лучше", а поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России, добавил он.

Средства бесконтактной войны

Опубликованные материалы позволяют по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, сказал Кириллов.

С помощью слайда он проиллюстрировал пути перемещения в 2007-2018 годах африканской чумы свиней, которая распространилась из Грузии на территорию России, страны Европы и Китай. На территории указанных государств в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007, сообщил Кириллов. По информации Россельхознадзора, прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 5 миллиардов рублей, а косвенные убытки превысили 50 миллиардов рублей.

"В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками", — подчеркнул Кириллов. По его словам, как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии, на территорию ряда субъектов Российской Федерации.

Так, по информации Роспотребнадзора, распространение клещей также стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области, сообщил начальник войск РХБЗ.

"Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия", — подчеркнул Кириллов.

Георгадзе ранее демонстрировал патент №8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, отметил Кириллов.

"В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия", — указал генерал.

В других патентах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. В их описании отмечены такие характеристики, как низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника, сообщил Кириллов. "Это соответствует реализуемой США концепции "бесконтактной войны", — подчеркнул он.

Кроме того, показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний, добавил он. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия, пояснил Кириллов.

"Возникает закономерный вопрос: "Для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара?". Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", — сказал генерал.

Смертельный препарат

На брифинге Кириллов рассмотрел еще одну острую проблему, поднятую Гиоргадзе. По словам начальника войск РХБЗ, экс-министр госбезопасности Грузии представил отчеты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата "Совальди" американской фирмы Gilead Sciences (этот препарат был разработан для лечения гепатита С – тяжелого вирусного заболевания печени). По словам Кириллова, примечательно, что одним из основных акционеров Gilead Sciences является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

Генерал показал на слайде документы, из которых видно, что испытания препарата в Грузии закончились массовыми летальными исходами среди пациентов.

"При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется", — отметил Кириллов. Он подчеркнул, что препарат "Совальди" был зарегистрирован в реестре лекарственных средств Российской Федерации, и в ходе его клинического исследования не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", — заявил Кириллов.

Генерал отметил, что исследования на добровольцах в обход этических требований проводились американцами и ранее. Так, в конце 1940-х годов на территории Гватемалы почти полторы тысячи человек было инфицировано возбудителями сифилиса и гонореи. В ходе опытов американские исследователи преднамеренно заражали указанными инфекциями пациентов местных психиатрических клиник. В результате почти половина больных умерли. Факт проведения этих незаконных экспериментов был признан президентом США Бараком Обамой в 2010 году, напомнил Кириллов.

Угроза для России и Китая

Кириллов подчеркнул, что Центр Лугара — это лишь элемент обширной военно-биологической программы США.

"Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", — заявил начальник войск РХБЗ.

По словам Кириллова, приоритетом работы таких лабораторий является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам.

Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около одного миллиарда долларов, причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов долларов, указал Кириллов.

Но США последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве, отметил генерал. "На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. Их возможности позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний", — рассказал Кириллов.

"Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств", — отметил он.

Зачем Пентагону гены россиян?

Угрозу безопасности России также представляет сбор и вывоз за рубеж с незаявленными целями биологических материалов российских граждан, заявил Кириллов.

"В соответствии с данными федеральной контрактной системы США по заказу Военно-воздушных сил в 2016 году была предпринята попытка сбора синовиальных (из суставов – ред.) тканей россиян", — сообщил начальник войск РХБЗ.

Кириллов указал на переписку потенциального исполнителя с заказчиком. "Он уточняет: "…будут ли рассматриваться образцы с Украины?". На это заказчик отвечает: "Нет, все образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа. Образцы из Украины Правительством США приниматься не будут…", — сказал Кириллов.

Кроме того, в рамках проекта "Генография" (Genographic project) американскими компаниями был собран клинический материал моноэтносов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона, отметил он. "Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?", — добавил Кириллов.

По его словам, характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядка обращения с патогенными микроорганизмами. "По данным открытых источников в июле 2014 года в ходе плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд были выявлены неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы", — сообщил Кириллов.

А в период с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США (на Дагуэйском полигоне) в нарушение требований безопасности проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. "Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырем адресатам в десяти странах мира", — добавил генерал.

"С учетом опубликованной информации у нас нет уверенности, что США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара и другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с Россией", — сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов отметил, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия. В частности, ратификацию Женевского протокола 1925 года "О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств" США сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил генерал.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, а на участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия, отметил Кириллов.

При этом с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы, которые бы позволили проверить деятельность американских лабораторий, добавил он.

"Таким образом, анализ материалов, представленных Игорем Гиоргадзе, вызывает озабоченность у Минобороны России и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать военно-биологический потенциал", — заключил Кириллов.

Эксперты – за жесткий ответ

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, Россия должна более жестко, в том числе на международных площадках, реагировать на действия США в области разработки биологического оружия.

"К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко. Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет", — сказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, для этого есть международные институты и различные конвенции. "Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать", — сказал Онищенко.

Он напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН. Как заявлял министр, текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия.

"Лавров на Совете безопасности (ООН) выступил с системным докладом, это как раз тот вариант, который мы должны использовать для того, чтобы защищать свои интересы", — отметил Онищенко.

"Под видом медицинских экспериментов американцы фактически возродили эту часть своей подготовки к возможной войне. Нужно привлекать внимание международной общественности, таких организаций, как ООН и ОБСЕ, к этим вопиющим фактам подготовки к биологической войне", — в свою очередь сказал РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.