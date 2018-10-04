Абашидзе заявил, что лаборатория Лугара не является американским проектом

ТБИЛИСИ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе отрицает, что лаборатория Лугара в Грузии, где, по данным Минобороны РФ, американские ученые под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат, является проектом США.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка) под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"Все это приобретает форму театр абсурда. Мы неоднократно говорили о том, что это никакая не американская лаборатория. Она находится полностью под управлением и финансированием грузинского правительства, там работают грузинские ученые, туда приезжают со всего мира специалисты, журналисты, в том числе приезжали российские специалисты и давали высокую оценку работе лаборатории", — сказал РИА Новости Абашидзе.

По его мнению, Москва использует тему лаборатории Лугара "в контексте отношений с Западом". Абашидзе отметил, что на очередной встрече в Праге напомнил заместителю главы МИД РФ Григорию Карасину о приглашении российских специалистов на международный семинар 14-15 ноября в Тбилиси, в ходе которого у всех гостей будет возможность изучить работу Центра.

"Организаторами мероприятия являются Грузия и Германия. Около 20 стран выразили делание принять участие. Они ознакомятся с работой лаборатории. Если у российской стороны на самом деле есть интерес и вопросы по поводу деятельности центра, они могут приехать и на месте все изучить, задать вопросы, вместе со всеми получить необходимую информацию и этим делом многое может проясниться", — добавил он.

Абашизе также сообщил, что руководство лаборатории на днях проведет брифинг о подготовке международного семинара, который состоится 14-15 ноября.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

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