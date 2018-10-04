МИД Финляндии призвал страны к ответственному поведению в киберпространстве

ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни выразил обеспокоенность по поводу действий, подрывающих международные законы, и призвал к ответственному поведению государств в киберпространстве, говорится в сообщении МИД Финляндии.
Ранее главы Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС выступили с совместным заявлением, где выразили серьезную озабоченность в связи с попыткой̆ кибератаки на ОЗХО, считая это агрессивным актом, который̆ подрывает международное право и международные институты.
Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.