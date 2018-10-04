На Украине предложили исключить Россию из Совбеза ООН

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН за якобы планировавшиеся "агентами ГРУ" кибератаки на сервера Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группы, расследующей дело о крушении самолета МН17.

"Обнародованная сегодня информация должна открыть глаза всем, что Россия не должна оставаться в Организации Объединенных Наций", — написала Зеркаль в фейсбуке

Позднее официальный аккаунт украинского МИД сделал репост этой публикации.

"Западная шпиономания"

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО. В попытке взлома оборонное ведомство обвинило четверых граждан России. По мнению нидерландской стороны, подозреваемые также якобы намеревались получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.

В российском МИД обвинения назвали "набирающей обороты западной шпиономанией". В ведомстве подчеркнули, что никаких хакерских атак со стороны Москвы на ОЗХО не было и быть не может, поскольку у России и так есть доступ к данным организации.