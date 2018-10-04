Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика Dragonfly для Китая

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Компания Google должна прекратить разработку поискового приложения Dragonfly ("Стрекоза"), ориентированного на китайский рынок и накладывающего ограничения на возможности поиска, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Google должна немедленно прекратить разработку приложения Dragonfly, которое укрепит цензуру Коммунистической партии (Китая – ред.) и поставит под угрозу конфиденциальность данных китайских клиентов", — сказал он в институте Хадсона.

Ранее сообщалось, что корпорация планирует запустить в КНР проект по созданию подцензурной версии поисковика под названием "Стрекоза" (Dragonfly). Предполагается, что китайский Google будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей.

Восемь лет назад Google ушла с китайского рынка именно из-за политических аспектов, в частности, из-за цензуры.

Проект "Стрекоза" ведется компанией с весны прошлого года. Сейчас доступ к поисковику Google для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. "Золотой щит" блокирует доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами.