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Нидерланды и США обвинили российские спецслужбы в кибератаках

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(обновлено: 20:33 04.10.2018)
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© Фото : Министерство обороны НидерландовФотография, опубликованная Министерством обороны Нидерланды в связи с высылкой россиянФотография, опубликованная Министерством обороны Нидерланды в связи с высылкой россиян
© Фото : Министерство обороны Нидерландов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нидерланды и США обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран.

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Нидерланды обнародовали имена четырех россиян, подозреваемых в кибератаке

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада".

Обвинения Нидерландов

Минобороны Нидерландов утверждает, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую попытались провести четверо российских граждан с дипломатическими паспортами. Подозреваемые, как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, были выдворены с территории страны 13 апреля.

Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
© Фото : public domain
В МИД Нидерландов вызвали временного поверенного в делах России
В МИД королевства в связи с обвинениями был вызван поверенный в делах России в Нидерландах, о чем РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

Кроме того, оборонное ведомство Нидерландов опубликовало презентацию, в которой представлены фотографии четырех россиян, названы их имена и есть фотографии паспортов якобы российских агентов. Как говорится в пресс-релизе к презентации, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов, "четверо сотрудников российской разведки, путешествуя с дипломатическими паспортами, прибыли в Нидерланды через аэропорт Шипхол".

В презентации есть фотографии людей, идущих по аэропорту. В документах также представлены изображения страниц из четырех зеленых паспортов РФ с фотографиями и данными якобы их владельцев. На изображениях читаются имена: Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Алексей Минин. Также в материалах есть многочисленные фотографии оборудования — мобильных телефонов, фотоаппарата, долларовых купюр.

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Источник в МИД назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов
В документах также упоминается взятый на прокат автомобиль, в котором якобы находилось оборудование для проникновения в сеть ОЗХО.

Реакция Запада на обвинения Нидерландов

Сразу же после обвинений последовали комментарии как с российской стороны, так и со стороны Запада, в том числе НАТО — в странах альянса увидели в кибератаке на ОЗХО причастность российских спецслужб. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании (обе страны – члены НАТО) Марк Рютте и Тереза Мэй заявили, что попытка РФ совершить кибератаки на ОЗХО показывает, что "ГРУ пренебрегает мировыми ценностями".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявления минобороны Нидерландов сообщил, что альянс намерен усилить меры безопасности в киберпространстве и потребовал от Москвы "прекратить безответственное поведение".

Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО намерена усилить меры безопасности в киберпространстве
"Союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение", — сказал Столтенберг журналистам.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, как сообщало агентство Пресс Ассошиэйшн, заявил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, указав на наличие "веских доказательств" обвинений.

В стороне не остались и союзники Нидерландов и Великобритании по НАТО — США. Комментируя опубликованную Нидерландами информацию, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что могут быть рассмотрены разные способы ответа.

Свою озабоченность выразил и Евросоюз, который рассмотрит возникшую вокруг кибербезопасности ситуацию на саммите ЕС 18 октября.

Здание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В российском МИД отреагировали на обвинение Нидерландов
Обвинения США

Информацию о том, что США намерены озвучить обвинения против "агентов российской разведки", первоначально озвучило минобороны Нидерландов. Позже, в четверг вечером, минюст США действительно выдвинул обвинения в кибервзломах против семерых "офицеров российской армии".

Прокурор западного округа Пенсильвании Скотт Брейди заявил, что власти США надеются привлечь обвиняемых в хакерских атаках "сотрудников ГРУ" к суду на территории Соединенных Штатов и отправить их в тюрьму.По его словам, целями обвиняемых США в кибервзломах семерых россиян были около 250 спортсменов из 30 стран, а также десятки антидопинговых агентств и спортивных организаций.

"Жертвы насчитывают около 250 спортсменов из 30 стран, в том числе в США, антидопинговые агентства, такие как WADA, USADA… ФИФА и еще 35 других антидопинговых и спортивных федераций", — сказал Брейди.

Александр Михайлов. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
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Ветеран ФСБ сравнил новые обвинения в адрес России с надоедливыми мухами
Кроме того, по утверждению минюста, российские хакеры, против которых были выдвинуты обвинения, взломали сервер ядерной компании Westinghouse, поставлявшей топливо для атомных реакторов на Украину.

"Сегодняшние обвинения касаются тех же сотрудников разведки России, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве, они участвовали в сговоре с целью проведения хакерских атак на частные лица и организации в США, Канаде и Европе с целью получения информации или доступа к ней для последующего использования в интересах российского правительства", — сказал представитель минюста США.

Им также вменяется в вину взлом сервера лаборатории в Швейцарии, которая исследовала яд, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

При этом помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс указал, что троих из семи "российских офицеров" уже обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
США окажет помощь союзникам в обеспечении кибербезопасности, заявил Мэттис
ФБР США вслед за этим назвало имена семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, Это Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков, говорится в ориентировке с фотографиями обвиняемых, которые распространило ФБР. Имена четырех из них — Олега Сотникова, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Алексея Минина уже фигурировали в публикации минобороны Нидерландов. Семерых россиян также обвиняют в отмывании средств с использованием криптовалют.

Как утверждается в обвинительном заключении, обнародованном американским Минюстом, Моренец, Серебряков, Сотников и Минин выезжали в Нидерланды по российским дипломатическим паспортам, при этом являясь сотрудниками Главного управления Минобороны РФ, известного под аббревиатурой ГРУ.

К делу приложены копии паспортов и фотографии подозреваемых, в том числе одного из них — в военной форме. К делу также приложен чек за такси на 842 рубля по маршруту от Несвижского переулка в Москве до аэропорта "Шереметьева". Чек выписан на имя Алексея Моренца. Следствие утверждается, что в Несвижском переулке располагается "задний выход из здания, где располагается воинская часть 26165 ГРУ".

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
США обвинили россиян во взломе лаборатории и ядерной компании
Как и в документах, представленных Нидерландами, в обвинительном заключении минюста США упоминается взятый россиянами в Нидерландах на прокат автомобиль, в багажнике которого якобы находилась аппаратура для слежения.

Следствие считает, что это оборудование способно на больших дистанциях скрытно перехватывать сигналы беспроводного интернета и собирать данные о пользователях сетей. Говорится также, что 12 апреля 2018 года четверо обвиняемых запарковали машину рядом со зданием ОЗХО, развернув антенну на здание. После того, как команда ГРУ включила оборудование, нидерландская военная разведка MIVD нарушила операцию ГРУ, в результате подозреваемые бросили оборудование, утверждается в документе.

Шпиономания набирает обороты

Министерство юстиции США. Архивное фото
© Flickr / geetarchurchy
США хотят привлечь к ответственности "сотрудников ГРУ"
В министерстве иностранных дел России пока не прокомментировали обвинения со стороны США, однако отреагировали на заявления минобороны Нидерландов по кибератакам на ОЗХО.

Так, комментируя обвинения Нидерландов, в МИД России заявили, что западная шпиономания набирает обороты.

"Западная шпиономания набирает обороты", — заявили в ведомстве.

Другой источник в министерстве назвал глупостью обвинения Нидерландов, подчеркнув, что никаких атак не было и не может быть.

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Минюст США объяснил, зачем "хакеры из России" выезжали за рубеж
"Это (обвинения — ред.) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации. Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада", — сказал источник в МИД РФ РИА Новости.

"Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость", — добавил он.

Обвинения как со стороны Нидерландов, так и со стороны США прокомментировали и российские парламентарии Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия зеркально ответит Нидерландам на высылку ее граждан с диппаспортами.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что обвинения Нидерландов в адрес РФ в кибератаках носят политический характер и не имеют под собой никакой основы.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посол в Лондоне назвал неприемлемыми последние обвинения в адрес России
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным бредом обвинения в адрес России со стороны Нидерландов, Британии и США в якобы проведении кибератак.

"Все обвинения России со стороны Нидерландов, Великобритании и поддержавших их США в якобы проведении кибератак – очередной бред, который иначе как масштабную провокацию расценивать нельзя. Цель одна – поддерживать миф о России как о стране-агрессоре для решения своих геополитических и внутренних задач. Никаких доказательств опять нет и, судя по всему, никто их предъявлять не собирается", — сказал Слуцкий журналистам.

"Все это до боли напоминает пропагандистские приемы холодной войны еще времен СССР. Абсолютно тупиковая и деструктивная линия", — подчеркнул парламентарий.

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