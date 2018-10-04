Российское "вмешательство" померкло перед китайским, заявили в США

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил в четверг КНР в попытках беспрецедентного влияния на общественное мнение в США на выборах 2018 года и предстоящих выборах президента, причем, эти попытки, по его словам, меркнут перед так называемым российским вмешательством.

"Китай предпринял беспрецедентную попытку влиять на американское общественное мнение на выборах 2018 года и грядущие президентские выборы 2020 года", — сказал он. И добавил, что "российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.