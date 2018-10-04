В ЕС заявили, что переговоры по Brexit находятся на финальной стадии

БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Переговоры о "разводе" между Великобританией и Евросоюзом находятся на финальной стадии, однако чтобы заключить соглашение, необходима договорённость по границе между Ирландией и Северной Ирландией, говорится в Twitter главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

"Рад вновь встретиться с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Мы находимся на финальной стадии переговоров по Brexit и работаем рука об руку с ирландским правительством", — написал он.

По его словам, при этом, чтобы достичь договорённости по "разводу", необходимо решение по ирландской границе.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге, он может созвать внеочередной саммит лидеров стран ЕС по Brexit 17-18 ноября. Решение о том, проводить ли эту встречу, будет принято в октябре. Туск объяснил, что созывать ноябрьский саммит планируется, если на нём будет возможность "финализации и формализации сделки" по Brexit.