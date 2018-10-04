Пенс заявил, что Китай вмешивается во внутренние дела США

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай вмешивается во внутренние дела страны и использует для этого политические, экономические и военные инструменты.

"Пекин применяет общеправительственный подход, используя политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду, чтобы повысить свое влияние в США ", — заявил в четверг Пенс, выступая в институте Хадсона.

"Китай также применяет эту силу более активно, чем когда-либо прежде, чтобы оказать влияние и вмешаться во внутренний курс и политическую жизнь нашей страны", — добавил он.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня.

Ранее информационный портал Axios сообщил, что Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам страны и действовать, исходя из этой информации. Как сообщил порталу источник, администрация раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и кражи интеллектуальной собственности.

Портал сообщает, что администрация располагает "тоннами данных", чтобы подкрепить доказательствами свои обвинения против Китая.