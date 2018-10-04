КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Верховная рада отказалась в четверг включить в повестку законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие "русский мир" и признать его "формой нацизма", однако этот вопрос могут рассмотреть позднее.
Включение данного законопроекта в повестку работы текущей сессии не вечернем заседании в четверг поддержали лишь 196 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Изначально документа не было в повестке работы Рады на четверг, однако ряд депутатов потребовали его добавить. Включение в повестку является техническим решением и не означает обязательного рассмотрения документа именно в этот день.
Поправки в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" на Украине) зарегистрированы в украинском парламенте под номером 9139. Поправки предлагают рассмотреть представители "Блока Петра Порошенко" и внефракционные депутаты.
Законопроект также предлагает запретить любую пропаганду "русского мира" на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что "российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов".
На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
В ответ замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил депутатам Львовского областного совета запретить "ветер с востока".
Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.