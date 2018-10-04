В Пентагоне заявили, что не разрабатывают биооружие в лаборатории в Грузии

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара в Грузии.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это не объекты США", — сказал Пахон. Он назвал заявления Минобороны РФ об этом выдумкой "российской информационной кампании по дезинформации, направленной против Запада".

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.