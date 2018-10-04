Азербайджан заверил, что в стране нет подконтрольных Пентагону лабораторий

БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в четверг, что на территории страны нет каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству, и "речи о реконструкции не может быть".

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий продолжается на Украине, в Азербайджане и Узбекистане. "На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции", — заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

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