Онищенко призвал Россию к более жесткой реакции на разработки биооружия США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. России необходимо более жестко, в том числе на международных площадках, реагировать на действия США в области разработки биологического оружия, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.

"К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко. Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет. Есть международные институты, есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которую подписали и ратифицировали все страны, есть по химическому оружию конвенция, КЗХО, ОЗХО, КБТО. Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать", — заявил РИА Новости Онищенко.

Депутат напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН. Как заявлял министр, текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия.

"Лавров на Совете безопасности (ООН) выступил с системным докладом, это как раз тот вариант, который мы должны использовать для того, чтобы защищать свои интересы", — отметил Онищенко.