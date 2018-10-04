Венгрия решила выслать консула Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Будапешт выслал украинского консула в ответ на выдворение венгерского консула в Закарпатье, сообщает сайт Министерства иностранных дел и торговли Венгрии со ссылкой на главу ведомства Петера Сийярто.

Министр напомнил, что Венгрия в последние годы неоднократно оказывала помощь Украине и работала над выстраиванием хороших двусторонних отношений. Однако соседнее государство постоянно усугубляло конфликт, подчеркнул он, и назвал сложившуюся ситуацию "ударом в спину".

"В стремлении повысить свою чрезвычайно низкую популярность, президент Украины решил начать кампанию по разжиганию ненависти к закарпатским венграм", — пояснил Сийярто, увязав действия Киева с будущими президентскими выборами.

Он добавил, что Украина нарушает множество международных соглашений, лишая прав представителей венгерского и других национальных меньшинств.

Сийярто отметил, что посла Украины вызвали в МИД и сообщили, что один из консулов, работающих в посольстве страны в Будапеште, должен покинуть страну в течение 72 часов.

Министр подчеркнул, что действия Киева ведут к тому, что Венгрия будет вынуждена заблокировать присоединение соседнего государства к НАТО и ЕС.

К этому может привести развертывание Украиной военных и полицейских сил на границе, а также препятствование такому обычному для ЕС институту, как двойное гражданство, пояснил Сийярто.

Приграничная проблема

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал выдворение Венгрией украинского консула и назвал это неадекватной реакцией на аналогичные действия Киева.

"Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", — написал Климкин в Twitter.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров

Также ранее стало известно, что консульство в городе Берегово выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Причем дипломаты рекомендуют скрывать факт получения документа от местных властей. При этом украинские законы запрещают иметь двойное гражданство.

МИД Украины объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата и предписал покинуть страну в течение трех суток.