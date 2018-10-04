Минюст США объяснил, зачем "хакеры из России" выезжали за рубеж

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Обвиняемые США во взломе антидопинговых и других организаций россияне выезжали на место и пытались взломать сети на территории других стран, когда это не получалось сделать из России, говорится в обвинительном заключении, опубликованном в четверг на сайте минюста США.

"Взломы часто осуществлялись удаленно из России. Если удаленный взлом не удавался или если он не давал организаторам достаточный доступ к сетям жертв, то они проводили операции по взлому "на месте" или "в близком доступе", — сказано в документе.

По мнению обвинения, операции на месте включали в себя выезд обученных хакеров ГРУ со сложным оборудованием для взлома к местам нахождения жертв.

"Эти операции на местах часто включали атаки на компьютерные сети, которые использовали организации-жертвы или их персонал, по сетям Wi-Fi, таким как Wi-Fi сети в гостиницах, чтобы получить несанкционированный доступ к компьютерным сетям жертв", — говорится в обвинительном заключении.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.