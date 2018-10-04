Минюст США объяснил, зачем "хакеры из России" выезжали за рубеж

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Обвиняемые США во взломе антидопинговых и других организаций россияне выезжали на место и пытались взломать сети на территории других стран, когда это не получалось сделать из России, говорится в обвинительном заключении, опубликованном в четверг на сайте минюста США.
По мнению обвинения, операции на месте включали в себя выезд обученных хакеров ГРУ со сложным оборудованием для взлома к местам нахождения жертв.
"Эти операции на местах часто включали атаки на компьютерные сети, которые использовали организации-жертвы или их персонал, по сетям Wi-Fi, таким как Wi-Fi сети в гостиницах, чтобы получить несанкционированный доступ к компьютерным сетям жертв", — говорится в обвинительном заключении.
Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.