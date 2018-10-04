Экс-президент Латвии считает, что у жителей Латвии мозги как у рептилий

РИГА, 4 окт — РИА Новости. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что жители Латвии восприимчивы к популизму, поскольку у них "мозги как у рептилий".
При этом она считает важным вслушиваться в то, что говорят популисты.
"Мы думаем, что у нас ясная картина того, каким является мир, что хорошо, а что плохо. Появляются люди, которые несогласны. Вопрос в том, с чем они не согласны и почему? Можем ли мы найти золотую середину? Демократия означает, что надо искать хоть какое-то понимание", — заявила Вике-Фрейберга.
Выборы в Сейм Латвии пройдут в республики 6 октября. За 100 мест в парламенте поборются представители 16 политических партий.
Ранее бывший премьер страны Марис Гайлис заявил, что главный дефицит современной Латвии — мыслящий человек.