Климкин рассказал о "массовом переселении" россиян в Крым

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в "специальном переселении" граждан из других регионов в Крым.

По утверждению министра, с помощью таких мер Москва пытается "вытеснить" с полуострова проукраинское население.

"Речь идет о переселении десятков тысяч людей", — цитирует Климкина УНИАН.

МИД Украины неоднократно предъявлял России громкие и ничем не подкрепленные обвинения. В частности, Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье, несмотря на то, что отношения Киева и Будапешта обострились на фоне украинского закона об образовании, ухудшающего положение нацменьшинств.

Также Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие на Крымском полуострове, который якобы превратился в "огромную военную базу". При этом никаких доказательств украинский дипломат также не предоставил

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".