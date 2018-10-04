Правительство Черногории предложило штрафовать не встающих при звуках гимна

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило изменения в законе о госсимволах, согласно которым отказ встать во время исполнения государственного гимна будет наказываться штрафом в размере от 300 до 2 тысяч евро для физических лиц, сообщил глава минкультуры Александр Богданович.

Вопрос государственного гимна "Ой, свиетла майска зоро" (Ой, светлая майская заря) имеет в Черногории политическое значение. Его не признают противники отделения от союзного государства с Сербией в 2006 году. Значительная часть граждан противится факту, что две последние из четырех строф гимна написал черногорский националист и союзник фашистских оккупантов во Вторую мировую войну Секула Дрлевич, убитый в 1945 году.

"Устанавливается обязанность государственных и муниципальных организаций постоянно держать национальный флаг на своем здании. Также законопроект устанавливает обязанность присутствующим вставать во время исполнения гимна Черногории и соответствующие штрафы", — разместило министерство видео заявления Богдановича.

"Штрафы для юрлиц составят от 300 евро до 20 тысяч евро, для физлиц – от 300 евро до 2 тысяч, для частных предпринимателей – от 300 евро до 6 тысяч евро", — уточнил министр культуры.

Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Скупщины (парламента) республики. Глава черногорского минкульта является членом правящей Демократической партии социалистов, которой принадлежит 42 из 81 места в парламенте.