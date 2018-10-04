Правительство Черногории предложило штрафовать не встающих при звуках гимна

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило изменения в законе о госсимволах, согласно которым отказ встать во время исполнения государственного гимна будет наказываться штрафом в размере от 300 до 2 тысяч евро для физических лиц, сообщил глава минкультуры Александр Богданович.
"Устанавливается обязанность государственных и муниципальных организаций постоянно держать национальный флаг на своем здании. Также законопроект устанавливает обязанность присутствующим вставать во время исполнения гимна Черногории и соответствующие штрафы", — разместило министерство видео заявления Богдановича.
Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Скупщины (парламента) республики. Глава черногорского минкульта является членом правящей Демократической партии социалистов, которой принадлежит 42 из 81 места в парламенте.