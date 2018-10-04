Путин начал встречу с премьером Индии

Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в Нью-Дели. 4 октября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в Нью-Дели. 4 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал общение в формате один на один с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Беседа проходит в резиденции Моди в индийской столице, в закрытом для прессы режиме.

Российский лидер прибыл в Индию с официальным визитом в четверг. Во время неформального ужина с премьер-министром стороны, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам.

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление. Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 миллиардов долларов.