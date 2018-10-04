ОЗХО находится в контакте с Нидерландами по вопросу кибербезопасности

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что находится в контакте в властями Нидерландов по вопросу кибербезопасности и благодарна им за меры, предпринятые для предотвращения предполагаемой хакерской атаки со стороны России.

"ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий", — сообщается в пресс-релизе организации.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.