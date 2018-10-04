Подозреваемых ФБР в кибератаках россиян обвиняли во вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Троих из "российских офицеров", обвиненных в четверг в кибервзломах, уже обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы, заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

"Против троих из семи человек, которые обвиняются сегодня, ранее в июле этого были вынесены обвинения офисом спецпрокурора США в связи с вмешательством в выборы в США в 2016 году", — сказал Демерс на брифинге.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.