Подозреваемых ФБР в кибератаках россиян обвиняли во вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Троих из "российских офицеров", обвиненных в четверг в кибервзломах, уже обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы, заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.
Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.