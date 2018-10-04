США хотят привлечь к ответственности "сотрудников ГРУ"

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Власти США надеются привлечь обвиняемых в хакерских атаках "сотрудников ГРУ" к суду на территории Соединенных Штатов и отправить их в тюрьму, заявил прокурор западного округа Пенсильвании Скотт Брейди.

"В этом случае, как и в других случаях, когда мы предъявляем обвинения, мы хотим арестовать тех, кто нарушил закон, мы хотим привезти их в Питтсбург (штат Пенсильвания – ред.), чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", — заявил Брэди на пресс-конференции.

В свою очередь помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс сообщил, что все обвиняемые находятся в России.

"По нашим данным, они сейчас находятся в России", — сказал он.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.