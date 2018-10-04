Несколько стран НАТО войдут в общую структуру киберсил альянса

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Несколько стран НАТО предложили интегрировать свои возможности в создаваемую альянсом структуру кибербезопасности, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

Накануне он заявил, что Британия уже предложила свои возможности для создаваемой в рамках НАТО структуры киберсил.

"Сегодня еще несколько стран НАТО предложили свои кибернетические возможности НАТО. Я благодарю их. Это большой шаг вперед", — заявил он журналистам, отметив, что альянс намерен действовать "пропорционально и в соответствии с международным правом".

Накануне он сообщил, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы при наступательных миссиях.