ФБР назвало имена россиян, подозреваемых в кибератаках

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. ФБР США назвало имена семи россиян, подозреваемых в кибервзломах.
Это Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков, говорится в ориентировке с фотографиями обвиняемых, которые распространило ФБР
ФБР утверждает, что все обвиняемые являются сотрудниками российской военной разведки — Главного управления Минобороны, известного также под аббревиатурой ГРУ.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.
Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.