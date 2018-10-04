Эксперт объяснил, почему Эр-Рияд игнорирует слова Трампа о слабости режима

ДОХА, 4 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Эр-Рияд не воспринимает всерьез требование Дональда Трампа к королю Саудовской Аравии платить за американскую защиту, так как понимает, что такие заявления делаются для внутренней аудитории, при этом для саудитов важнее поддержка США в более серьезных вопросах, которую они получают от администрации нынешнего президента, считает эксперт по странам Персидского залива исследовательского центра "Аль-Джазира" Хавас аль-Тыкийя.

Выступая во вторник перед своими сторонниками в Миссисипи, Трамп заявил, что саудовский король не продержался бы и двух недель без американской защиты, и потребовал оплачивать услуги США.

"Саудовская Аравия не обращает внимание на подобные высказывания Трампа, зная, что они рассчитаны на внутреннего потребителя в преддверии выборов в Конгресс, а не обращены к ней. Трамп хочет казаться привлекательнее демократов, показывая, что в отличие от них, он не прогибается ни перед кем, раздает приказы королям. Саудовская Аравия это осознает. Для нее гораздо важнее, чтобы он оставался у власти, помогая саудитам добиваться своих целей", — сказал аль-Такийя.

По его мнению, Саудовская Аравия нуждается в США по многим важным вопросам, и Трамп, несмотря на все высказывания, ее не разочаровывает.

"Саудовской Аравии важны одобрение США по поводу войны в Йемене, продолжение поставок оружия и боеприпасов, поддержка ее наследного принца в желании стать королем, в ее противостоянии с Ираном. Все это они получают от американской администрации, расплачиваясь с США в большей степени обещаниями, чем реальными вложениями", — отметил эксперт.

В частности, указал он, данные Пентагона не подтверждают, что Эр-Рияд потратил обещанные во время визита Трампа в королевство больше года назад 100 миллиардов долларов на закупку американских вооружений.

"Саудовцы ведут очень хитрую политику: они делают громкие заявления, которые хочет слышать Трамп, но в реальности дело так ими и ограничивается, поэтому ждать от них поспешной оплаты трат США на обеспечение безопасности не стоит", — заключил ат-Такийя.