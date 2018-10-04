Нетаньяху обвинил ПНА в "удушении" сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестинскую национальную администрацию в "удушении" сектора Газа, подконтрольного исламистской оппозиции, и предупредил об угрозе "очень тяжелых последствий" такой политики.

Считается, что вмешательство ПНА, контролирующей Западный берег реки Иордан, сорвало переговоры о долгосрочном перемирии в анклаве, жители которого отреагировали резкой активизацией протестных акций вдоль границ с Израилем.

"Страны мира должны поднять голос и сказать им (ПНА): "Прекратите то, что вы сейчас делаете, в первую очередь удушение Газы… которое может привести к очень тяжелым последствиям", — сказал Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Опасаясь эскалации напряженности на границах с сектором Газа, израильские военные объявили в четверг о переброске туда значительных подкреплений.