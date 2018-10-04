США обвинили россиян во взломе лаборатории и ядерной компании

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.

"Сегодняшние обвинения касаются тех же сотрудников разведки России, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве, они участвовали в сговоре с целью проведения хакерских атак на частные лица и организации в США, Канаде и Европе с целью получения информации или доступа к ней для последующего использования в интересах российского правительства", — сказал представитель минюста США.

Он утверждает, что, в частности, обвиняемые вступили в сговор с целью получения личных данных о состоянии здоровья спортсменов и других лиц у антидопинговых организаций и спортивных федераций различных стран. "В числе других целей участников сговора была лаборатория химического оружия в Гааге и атомная энергетическая компания в США", — сообщил представитель минюста.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

Источник в МИД РФ назвал эти обвинения западной шпиономанией. При этом другой источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.