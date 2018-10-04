Туск призвал не сравнивать ЕС с СССР

БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не подлежит сравнению с Советским Союзом, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

Глава МИД Британии Джереми Хант в воскресенье призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу". Министр сослался на "урок истории" и предупредил, что Британия "не будет единственным узником, который захочет бежать из плена". Он обрушился с критикой на политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз "наказывает" Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. В ответ Еврокомиссия посоветовала Ханту читать учебник истории, чтобы не доходить до сравнений Евросоюза с СССР.

"Советский Союз – это тюрьмы и гулаги, границы и стены, насилие над гражданами и соседями. ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха", — заявил Туск журналистам, комментируя слова Ханта.

По словам Туска, он "знает, о чем говорит", как поляк, "полжизни проживший в советской сфере влияния".

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.