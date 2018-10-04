США обвинили семерых "российских офицеров" в кибервзломах

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Американский Минюст обвинил семерых "офицеров российской армии" в кибервзломах, заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

"Эти семеро обвиняются в масштабной кампании по взлому, краже личной и секретной информации и публикации этой информации, чтобы отомстить критикам России и склонить общественной мнение в пользу России", — отметил он.

По данным ФБР, "российских офицеров" зовут Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков. Все они находятся в России.

Также их обвиняют в отмывании средств с использованием криптовалюты.

"Они использовали криптовалюты, такие как биткоин, для оплаты инфраструктуры для осуществления своих планов, например, серверов, для регистрации доменов, для оплаты услуг вендоров и приобретения других инструментов для взлома. И финансовые переводы происходили как минимум частично на территории Соединенных Штатов", — заявил прокурор западного округа штата Пенсильвания Скот Брейди.

Демерс утверждает, что хакерским атакам подверглись ряд спортивных организаций, химлаборатория в Гааге и ядерная компания Westinghouse, которая поставляла на Украину топливо для атомных реакторов.

"Сегодняшние обвинения касаются тех же сотрудников разведки России, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве, они участвовали в сговоре с целью проведения хакерских атак на частные лица и организации в США, Канаде и Европе с целью получения информации или доступа к ней для последующего использования в интересах российского правительства", — добавил представитель минюста.

Также сегодня Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

Источник в МИД назвал эти обвинения западной шпиономанией. При этом другой источник в ведомстве отметил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.