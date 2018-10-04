Путин прибыл с официальным визитом в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, который начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Моди.

В ходе ужина лидеры, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии.

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление. Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 миллиардов долларов.

Путина в Нью-Дели встретила очень нарядная глава МИД Индии Сушма Сварадж pic.twitter.com/X3GhCmuPTd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 октября 2018 г.

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