Британца спасли из сорокалетнего рабства в сарае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В английском графстве Камбрия полицейские спасли мужчину, которого несколько десятков лет держали в рабстве, пишет газета Metro UK.
По его словам, спасательная операция началась после того, как полиция получила информацию об удерживаемом в заложниках человеке. Плиммер подчеркнул, что мужчину держали в ужасных условиях.
"Никакого отопления, там было очень холодно. Человек ни при каких обстоятельствах не должен так жить", — заявил он.
Попавший в рабство британец ночевал на матрасе на полу и бесплатно работал на похитителя.
В полиции затруднились определить, пытался ли потерпевший когда-либо сбежать. Сейчас его осматривают медики.
Позже по подозрению в рабовладении полиция арестовала 79-летнего британца.