Британца спасли из сорокалетнего рабства в сарае

Сарай, в котором держали мужчину в течение 40 лет, Англия. 3 октября 2018

Сарай, в котором держали мужчину в течение 40 лет, Англия. 3 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В английском графстве Камбрия полицейские спасли мужчину, которого несколько десятков лет держали в рабстве, пишет газета Metro UK.

Предположительно, потерпевший был заперт в сарае с восемнадцатилетнего возраста, сейчас ему 58 лет. Об этом рассказал журналистам представитель организации Labour Abuse, занимающейся контролем условий труда, Мартин Плиммер.

По его словам, спасательная операция началась после того, как полиция получила информацию об удерживаемом в заложниках человеке. Плиммер подчеркнул, что мужчину держали в ужасных условиях.

"Никакого отопления, там было очень холодно. Человек ни при каких обстоятельствах не должен так жить", — заявил он.

Попавший в рабство британец ночевал на матрасе на полу и бесплатно работал на похитителя.

В полиции затруднились определить, пытался ли потерпевший когда-либо сбежать. Сейчас его осматривают медики.

Позже по подозрению в рабовладении полиция арестовала 79-летнего британца.