Порошенко выразил надежду, что Рада сбалансирует законопроект о языках

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, что приветствует в принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта, предполагающего использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, но к принятию в целом документ должен быть сбалансирован и учитывать права меньшинств.

Парламент Украины в четверг со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"Я хочу подчеркнуть, что я приветствую принятие закона в парламенте в первом чтении. Я рассчитываю, что ко второму чтению депутаты подготовят сбалансированный проект, который, с одной стороны, мощно поддержит конституционный государственный статус украинского языка, а с другой, будет отвечать европейским стандартам отношения к правам меньшинств и содействовать национальному единству нашего государства, объединять, а не раскалывать общество, укреплять украинскую политическую нацию", — сказал Порошенко, выступая перед педагогами по случаю Дня учителя. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Президент при этом раскритиковал депутатов, которые во время рассмотрения законопроекта в парламенте "заботились не о языке, а заботился о пиаре на языке" и пытался унизить своих политических оппонентов.

При этом он заявил, что как глава государства делает все возможное для того, чтобы распространить использование украинского языка во всех публичных сферах. По его словам, после того, как Конституционный суд признал неконституционным закон о языках принятый в 2012 году, возникла потребность заполнить большой законодательный пробел и принять новый закон.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.