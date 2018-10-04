В Канаде прокомментировали "кибератаки" на ОЗХО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Попытка кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) нарушает международное право, заявил МИД Канады.

"Инциденты, выявленные Канадой и нашими союзниками, в том числе попытка ГРУ подорвать работу ОЗХО, показывает игнорирование правительством России основанного на правилах международного порядка, международного закона и установленных норм", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

В МИД РФ эти обвинения назвали западной шпиономанией. При этом источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.