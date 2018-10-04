США и Британия испытывают био- и химоружие на людях, заявили в Совфеде

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США и Великобритания, которые являются членами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), продолжают испытывать биологическое и химическое оружие на людях, гибель пациентов в американской лаборатории в Грузии и "дело Скрипалей" это подтверждают, заявил РИА Новости в четверг сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

"США и Великобритания, которые в рамках ОЗХО подписали соглашения о недопустимости распространения оружия массового уничтожения, продолжают испытывать био- и химоружие на людях. Данные из американской лаборатории в Грузии, где в один день умерли 24 человека от неизвестного вируса, а также "дело Скрипалей" и другие инциденты в Великобритании это подтверждают", — сказал Морозов.

Сенатор подчеркнул, что таким образом Вашингтон и Лондон "нарушают договоренности в рамках международных правовых институтов".

Морозов полагает, что Минобороны России и другие уполномоченные службы предпринимают шаги по защите граждан России от биологической опасности, исходящей от лаборатории в Грузии.

"Если США не закроют свою грузинскую лабораторию, мы должны предпринимать самые серьезные меры", — подчеркнул законодатель.