МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США и Великобритания, которые являются членами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), продолжают испытывать биологическое и химическое оружие на людях, гибель пациентов в американской лаборатории в Грузии и "дело Скрипалей" это подтверждают, заявил РИА Новости в четверг сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
Сенатор подчеркнул, что таким образом Вашингтон и Лондон "нарушают договоренности в рамках международных правовых институтов".
Морозов полагает, что Минобороны России и другие уполномоченные службы предпринимают шаги по защите граждан России от биологической опасности, исходящей от лаборатории в Грузии.
"Если США не закроют свою грузинскую лабораторию, мы должны предпринимать самые серьезные меры", — подчеркнул законодатель.