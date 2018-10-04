Медведчук назвал голосование Рады по статусу Донбасса цинизмом

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса в угоду "западным кураторам", и "голосование в Раде — это цинизм высшей пробы".

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие этого закона, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Тем, кто забыл, напомню судьбу этого многострадального закона. Он был принят, введен в действие, а затем его действие приостановили. И сейчас он не работает. Поэтому сегодняшнее голосование в Раде — это цинизм высшей пробы", — приводит слова Медведчука его пресс-служба в Facebook.

По мнению Медведчука, депутаты проголосовали за закон не потому что, что хотят, "чтобы заработали минские соглашения" или, чтобы "вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс", а проголосовали "для западных кураторов".

"Именно им адресован "маркер… что Украина предана дипломатично-политическому процессу мирного урегулирования…". Именно для них создается видимость, что Киев выполняет минские соглашения, — чтобы ЕС имел возможность продолжить санкции против России. Господа депутаты, ваша логика, ваши действия убийственны для Украины", — заявил Медведчук.